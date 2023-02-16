В Нальчикской автомобильной школе ДОСААФ КБР готовят водителей для армии

На площадке автошколы идут практические занятия. Курсантов учат вождению. Для этого созданы все условия: классы оборудованы тренажерами, действующими макетами и механизмами, наглядными пособиями и мультимедийными средствами. В черте города есть и свой автодром, в необходимом количестве техника. В основном военная, ведь готовят здесь водителей, в том числе для Минобороны.
Залим Таумурузаев уже этим летом должен пойти служить в армию. В будущем молодой человек хочет получить высшее техническое образование. Говорит, водительское удостоверение ему точно пригодится.
Курсанты изучают, как устроена автомобильная техника, правила дорожного движения… По результатам экзаменов получат водительские удостоверения категории В или С. Требования к ребятам предъявляют жесткие.
Современная армия – это армия на колёсах, говорят специалисты. И тяжёлые грузовики – “Уралы”, КамАЗы востребованы во всех родах войск. В прошлом году ДОСААФ Кабардино-Балкарии перевыполнил план Минобороны по подготовке водителей для армии. Более трехсот ребят сегодня крутят баранку, выполняя служебные задачи в своих воинских частях.
Курсантов готовят в трех автошколах и в местных отделениях организации в Эльбрусском, Терском и Зольском районах. По статистике, в армию призывают свыше 70 процентов тех, кто получает водительское удостоверение в учреждениях ДОСААФ. Большая часть новобранцев из Кабардино-Балкарии пополняет ряды сухопутных войск, Росгвардии и МВД.
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