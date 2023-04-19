В Нальчикское опытное охотхозяйство привезли двух серн

До этого животные находились в лесах Северной Осетии.
По словам специалистов, горные козы скоро принесут пополнение. Их специально отловили, чтобы увеличить популяцию на территории Кабардино-Балкарии. Серн привезли в деревянных ящиках и тут же поместили на карантин – в специальные закрытые помещения.
После карантина животных разместят в отдельных вольерах. Каждой «гостье» подберут индивидуальный рацион питания... Серна внесена в Красную книгу Кабардино-Балкарии.
По подсчетам специалистов, сейчас в республике – всего около двух сотен особей. Задача питомника – увеличить численность горных коз и затем выпустить их в дикую природу.
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