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В нальчикских подразделениях МФЦ граждане могут получать часть государственных услуг самостоятельно

В нальчикских подразделениях МФЦ граждане могут получать часть государственных услуг самостоятельно

15.11.2022 | 16:50
Теперь часть государственных услуг граждане могут получать в МФЦ самостоятельно. В нальчикских подразделениях центра создали секторы пользовательского сопровождения. Это участки, где установили компьютеры с выходом в интернет, сканирующими и печатающими устройствами. Их оборудовали, чтобы получение некоторых услуг проходило быстрее. Самостоятельно можно оформить, к примеру, различные виды пособий и компенсаций, узнать о размере выплат из Пенсионного фонда, запросить информацию об объектах недвижимости. Сотрудники МФЦ обучают граждан самостоятельно работать с порталом госуслуг и при необходимости помогают заполнить заявления. За первую неделю нововведением воспользовались больше сотни жителей столицы республики. Секторы пользовательского сопровождения работают по графику подразделений МФЦ. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, предварительная запись не нужна.   https://t.me/vestikbr
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