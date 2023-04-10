В Нальчике звучала грандиозная музыкальная программа в честь юбилея Сергея Рахманинова

Сергей Рахманинов – великий русский композитор и дирижер, а также пианист, которому не было равных. Человек, получивший мировое признание. В честь 150-летия со дня рождения классика в Институте искусств решили сыграть концерт. В программе – рахманиновские пьесы, романсы, фрагменты из опер. Среди участников – солисты Северо-Кавказской госфилармонии из Кисловодска.
Также в программе выступили преподаватели Ставропольского краевого музыкального колледжа – он находится в Минеральных Водах. Вклад в сохранение памяти о великом музыканте внесли педагоги и студенты Института искусств.
Завершающим номером выбрали произведение, где переплелись великие имена: музыку к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» написал Мендельсон. Для фортепьяно ее обработал Сергей Рахманинов.
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