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В Нальчике звучала грандиозная музыкальная программа в честь юбилея Сергея Рахманинова

В Нальчике звучала грандиозная музыкальная программа в честь юбилея Сергея Рахманинова

10.04.2023 | 16:02
Сергей Рахманинов – великий русский композитор и дирижер, а также пианист, которому не было равных. Человек, получивший мировое признание. В честь 150-летия со дня рождения классика в Институте искусств решили сыграть концерт. В программе – рахманиновские пьесы, романсы, фрагменты из опер. Среди участников – солисты Северо-Кавказской госфилармонии из Кисловодска. Также в программе выступили преподаватели Ставропольского краевого музыкального колледжа – он находится в Минеральных Водах. Вклад в сохранение памяти о великом музыканте внесли педагоги и студенты Института искусств. Завершающим номером выбрали произведение, где переплелись великие имена: музыку к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» написал Мендельсон. Для фортепьяно ее обработал Сергей Рахманинов.   https://t.me/vestikbr
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