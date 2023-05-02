В Нальчике живет ветеран ВОВ Николай Караганов

Карту Польши и Германии Николай Караганов до сих пор помнит наизусть. С 43-го по 45-й артиллерист противотанковых войск очищал Европу от фашистов. На фронт попал почти мальчишкой – на тот момент ему еще и 17-ти не исполнилось. Но за плечами уже были годы работы трактористом. В колхозе не смотрели даже то, что Караганов не доставал до педали машины.
Великую Отечественную Николай прошел в составе Второго Белорусского. Стал сержантом. Говорит, повезло: на фронте обошлось без тяжелых ранений. Лишь однажды серьезно контузило. В городе Данциг.
На кителе ветерана множество наград: орден Отечественной войны 2-й степени, медали Жукова, «За отвагу», «За освобождение Варшавы»… В мирное время Николай Караганов еще пять лет служил в Германии. После демобилизации приехал в Кабардино-Балкарию, работал инструктором по спортивной гимнастике, после на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате. Сейчас на заслуженном отдыхе. Но активном: нередко приглашают на встречи со школьниками.
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