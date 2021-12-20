В Нальчике зажгли огни на главной новогодней ёлке

Площадь Согласия наполнена песнями и детским смехом. Люди пришли сюда целыми семьями, даже в колясках малышей привезли. Все ждали момента, когда зажгутся огни на центральной городской елке. На празднике, который организовали мэрия и Институт развития города «Платформа», можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку, других персонажей из сказки, принять участие в конкурсах и играх. Около двух десятков аниматоров работали для горожан. И вот под громкие призывы детворы и взрослых загораются огни на зеленой красавице. Елка украшена серебристыми бусами из шаров и бантов, а бегущие светодиодные огоньки имитируют тающие сосульки. На макушке вместо привычной звезды красуется «роза ветров». В этот вечер площадь превратилась в страну новогодних чудес, где и взрослые, и дети смогли ощутить себя участниками волшебных приключений, помечтать, посмеяться... И потанцевать. Не только площадь Согласия, но и другие уголки Нальчика уже обрели праздничный вид. В каждом микрорайоне появилась обязательная гостья – новогодняя елка. Всего их 11. Деревья, символизирующие обновление, будут радовать жителей все новогодние и рождественские праздники. Особенно самых маленьких.