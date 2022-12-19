В Нальчике зажгли огни на главной новогодней елке

В столице республики зажгли огни на главной новогодней ёлке города. Лесная красавица по традиции возвышается на площади Согласия.
Елка украшена серебристыми бусами из шаров и бантов, а бегущие светодиодные огоньки имитируют тающие сосульки. На макушке вместо привычной звезды красуется «роза ветров». Вокруг расположились световые инсталляций в виде елочных шаров и яркие фотозоны.
Снимки на память в этот вечер делали не только в праздничных локациях, но и с главными героями новогодней сказки – Дедом Морозом и Снегурочкой. Они поздравили всех с наступающим и дали старт иллюминации на главной городской ёлке.
Вместе с главной елкой одновременно зажгли свои огни и другие зелёные красавицы в разных районах города. В ярких нарядах они будут радовать жителей и гостей города своей красотой все новогодние и рождественские праздники.
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