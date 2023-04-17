В Нальчике завершился второй этап Кубка КБР по быстрым шахматам

За звание победителей во втором этапе Кубка Кабардино-Балкарии по быстрым шахматам соревновались свыше 50 жителей. Причем не только ведущие игроки, но и начинающие гроссмейстеры.
Кубок Кабардино-Балкарии по быстрым шахматам проводят в шесть этапов. Организуют их согласно правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. Это по 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого каждому участнику. Муслим Ахубеков не только сам играет, но и сына заинтересовал.
Профессиональные шахматисты с юными играют с удовольствием. Говорят, есть кому передавать опыт. Турнир активно поддерживает министерство спорта республики. По правилам, каждый игрок получает зачетные очки за занятые с 1-го по 15-е место. В финал выходят 12 человек, набравших наибольшее количество баллов.
По итогам двухдневных баталий на первое место вышел Чемал Гедгафов, у него 30 очков. На второй и третьей позициях – Олег Дедюхин и Давид Темирканов. Третий тур Кубка КБР по шахматам пройдет в июне. Финал – в середине ноября.
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