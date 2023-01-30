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В Нальчике завершился всероссийский турнир по олимпийскому тхэквондо “Дети Кавказа”

В Нальчике завершился всероссийский турнир по олимпийскому тхэквондо “Дети Кавказа”

30.01.2023 | 16:17
Вот такими зрелищными баталиями украсили соревнования юные единоборцы не только из северокавказских регионов, но и Белгородской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. На турнире “Дети Кавказа” собрались свыше 300 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Тхэквондисты показывают высокий класс подготовки. Больше 60-ти из них – представители Кабардино-Балкарии. Наша цель - привлечь к занятиям спортом как можно больше детей, говорит президент Федерации тхэквондо КБР Азретали Шокаров. Этому помогают в том числе такие всероссийские турниры и фестивали. Уже в первый день спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали в различных весовых категориях свыше 40 медалей. 15 из них – золотые. В ближайшие дни их ждут еще несколько турниров, в том числе – первенство СКФО и Кубок Дона.   https://t.me/vestikbr
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