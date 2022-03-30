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В Нальчике завершился Всероссийский турнир по боксу класса «А»

В Нальчике завершился Всероссийский турнир по боксу класса «А»

30.03.2022 | 16:04
Всероссийский турнир класса «А» собрал в Нальчике выдающихся спортсменов. Здесь и главный тренер национальной сборной Виктор Фархутдинов, и легенда бокса Кабардино-Балкарии Серго Жабоев, и целая группа олимпийских чемпионов. Соревнования посвятили Дню возрождения балкарского народа. Турнир – это стартовая площадка перед чемпионатами России и Европы. В свое время он дал дорогу в большой спорт практически всем боксерам с Юга страны. В этот вечер провели 10 поединков между самыми именитыми боксерами Кабардино-Балкарии и известными бойцами из других регионов. Упорным был бой между представителем нашей республики Маратом Хапчаевым и боксером из Белгорода Николаем Дубенским. Никто не хотел уступать. Но южанину помогли и родные стены, и собственное мастерство. Он и стал обладателем пояса чемпиона. Однако соперник говорит, что намерен взять реванш. Страсти вокруг ринга кипели нешуточные: тренеры давали советы подопечным, как действовать в ходе боев, немногочисленные – из-за санитарных ограничений – болельщики эмоционально поддерживали спортсменов. Стремительно пролетели все десять встреч между боксерами 19-40 лет. Победители удостоены мастерских поясов, призерам – кубки и медали.  
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