В Нальчике завершился велопробег под девизом “Дружба народов Кавказа”

Велопробег посвятили столетию Кабардино-Балкарии. Это часть состязаний в рамках чемпионата России по велоспорту. В Кабардино-Балкарии проходили три этапа. Первый в степной зоне, второй – в Безенгийском ущелье, а заключительный – сегодня по Нальчику. В целом проехали больше 250 километров. В каждом этапе – свои победители и призеры. В церемонии награждения участвовали представители органов власти страны и республики, а также именитые спортсмены. Среди них – трехкратный олимпийских чемпион по греко-римской борьбе, ныне – сенатор России Александр Карелин. На празднике присутствовал и олимпийский чемпион из Кабардино-Балкарии Борис Шухов. Свою награду по велогонкам он завоевал в Мюнхене ровно полвека назад. Этап соревнований в Нальчике посвятили ему, а соревнования в столице республики так и назвали – “Шуховский турнир”… Впереди у спортсменов – состязания в других регионах округа под тем же девизом – “Дружба народов Кавказа”.