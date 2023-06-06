В Нальчике завершился третий этап Кубка КБР по быстрым шахматам

Наряду с мастерами и кандидатами в мастера спорта в борьбу за почетный трофей – Кубок республики по быстрым шахматам – включились и юные игроки. Мухамеду Нырову семь лет. Он не тушуется перед маститыми соперниками.
Шахматы – дело интересное, но и сложное, отмечает один из фаворитов соревнований – кандидат в мастера спорта Давид Елканов. Эта игра дисциплинирует, развивает мышление и память… Кубок Кабардино-Балкарии по быстрым шахматам состоит из шести этапов. Их проводят по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в девять туров. По условиям на тур участникам дается контрольное время – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
По итогам двухдневных баталий на первое место вышел Давид Темирканов. Лидер предыдущего этапа Чамал Гедгафов стал вторым. Именитая спортсменка Фатима Шахмурзова замкнула тройку лидеров. Следующий этап кубка республики состоится в июле, ну а финал – в конце октября. В него выйдут 12 игроков, набравших наибольшее количество баллов. При равенстве очков преимущество получит тот, кто занял более высокое место в ходе этапов.
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