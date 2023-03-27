В Нальчике завершился республиканский форум директоров школ

Одну из встреч организовали на базе 4-й столичной гимназии. Гостям рассказали о развитии учебного заведения. С 18-го года здесь действует профильный дипломатический класс, открыт зал имени политического и государственного деятеля Евгения Примакова.
Проект реализуют совместно с КБГУ, чьи преподаватели обучают старшеклассников международному праву, психологии, риторике, логике. В 2020-м в гимназии открыли академический класс цифровой археологии, еще через год – детский технопарк «Кванториум».
Директорам предложили создать свою модель развития современной школы. Лучшие идеи направят в профильное министерство, чтобы в последующем внедрить на практике.
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