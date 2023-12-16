В Нальчике завершился прием работ авторских елочных игрушек на конкурс

Творческое состязание организовала администрация городского парка. Конкурсная комиссия получила больше 300 поделок от детей и взрослых.
Их можно будет увидеть в микрорайоне «Искож» в сквере Дружбы рядом с Центром культурного развития, на бульваре недалеко от ул.Московской и в Долинске.
Сюда же пригласили детей, чьи работы отметили члены комиссии, и авторы вместе с организаторами стали украшать елку.
Конкурс открыли, чтобы у горожан был дополнительный повод собраться вместе с близкими и участвовать в общем деле. В качестве бонуса – возможность украсить город своей игрушкой плюс возможный приз от организаторов. Номинаций будет несколько. Итоги подведут уже после Нового года.
