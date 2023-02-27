В Нальчике завершился Первый этап Кубка Кабардино-Балкарии по быстрым шахматам

Кубок Кабардино-Балкарии по рапиду – быстрым шахматам – проходит в 6 этапов. Организованы они, согласно правилам ФИДЕ, по швейцарской системе в несколько туров. В первом, на ряду с мастерами и кандидатами в мастера спорта, в борьбу за почетный трофей включились и юные гроссмейстеры республики. По итогам, в том числе этих соревнований определят будущих финалистов Кубка КБР по быстрым шахматам 2023. В профильной федерации на молодежь возлагают большие надежды.
Рапид – одна из разновидностей шахматных партий. Ее отличительная особенность в том, что время игры здесь уменьшено и длится от 10 минут до одного часа. Очень зрелищно, когда совсем юные ребята соревнуются наравне со взрослыми, уже опытными шахматистами. Один из участников турнира Адам Жабоев. Говорит, шахматы учат наперед просчитывать ситуацию, мыслить логически, воспитывают сосредоточенность и развивают память.
По правилам рапида, на каждом этапе Кубка участник получает зачетные очки за занятые с 1-го по 15-е место. В финал выходят 12 шахматистов, набравших наибольшее количество баллов. Победителем нынешнего стал опытный гроссмейстер Олег Дедюхин, на втором месте – Эмир Текуев. На третьем – бронзовый призер чемпионата мира среди шахматистов с поражением опорно-двигательного аппарата Чамал Гедгафов. Следующий этап Кубка КБР по быстрым шахматам пройдет в апреле. Финальный, шестой, – в конце октября.
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