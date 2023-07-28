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В Нальчике завершился отборочный этап чемпионата «Профессионалы»

В Нальчике завершился отборочный этап чемпионата «Профессионалы»

28.07.2023 | 16:02
Напомним, студенты колледжей состязались в компетенции «Промышленное садоводство». Приехали они из Белгородской, Воронежской и Саратовской областей, Татарстана и Кабардино-Балкарии. Отборочный этап начался в понедельник. В программе были как интенсивные задания, так и деловые встречи, и экскурсии. Основной площадкой стал агропромышленный колледж в Старом Череке. А итоги сегодня подводили во Дворце творчества детей и молодежи. В торжественной обстановке победителям вручили награды. Третье место занял Юрий Яковенко из Белгородской области, на втором – Эльдар Савин из Татарстана. Ну а лидером отборочного этапа стал самый юный участник – Владислав Маиров из Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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