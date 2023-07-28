В Нальчике завершился отборочный этап чемпионата «Профессионалы»

Напомним, студенты колледжей состязались в компетенции «Промышленное садоводство».
Приехали они из Белгородской, Воронежской и Саратовской областей, Татарстана и Кабардино-Балкарии. Отборочный этап начался в понедельник. В программе были как интенсивные задания, так и деловые встречи, и экскурсии. Основной площадкой стал агропромышленный колледж в Старом Череке.
А итоги сегодня подводили во Дворце творчества детей и молодежи. В торжественной обстановке победителям вручили награды. Третье место занял Юрий Яковенко из Белгородской области, на втором – Эльдар Савин из Татарстана. Ну а лидером отборочного этапа стал самый юный участник – Владислав Маиров из Кабардино-Балкарии.
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