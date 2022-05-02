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В Нальчике завершился очередной республиканский проект «Куначество»

В Нальчике завершился очередной республиканский проект «Куначество»

02.05.2022 | 22:04
Познакомились с традициями братских народов, обрели новых друзей… Сегодня завершился очередной республиканский проект «Куначество». В нем участвовали 18 юношей разных национальностей. Это учащиеся 8-10 классов из городов и районов республики. В течение недели каждый жил в семье представителей другого этноса, знакомился с культурой, проводил досуг и помогал по хозяйству. К примеру, нарткалинца Идара Матуева принимала семья Хулаевых из Хасаньи. Проект «Куначество» родился в Кабардино-Балкарии в 2009-м. Его цель – сохранять древние обычаи кавказского гостеприимства и способствовать дружбе между народами.
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