В Нальчике завершился очередной республиканский проект «Куначество»

Познакомились с традициями братских народов, обрели новых друзей… Сегодня завершился очередной республиканский проект «Куначество». В нем участвовали 18 юношей разных национальностей. Это учащиеся 8-10 классов из городов и районов республики. В течение недели каждый жил в семье представителей другого этноса, знакомился с культурой, проводил досуг и помогал по хозяйству. К примеру, нарткалинца Идара Матуева принимала семья Хулаевых из Хасаньи. Проект «Куначество» родился в Кабардино-Балкарии в 2009-м. Его цель – сохранять древние обычаи кавказского гостеприимства и способствовать дружбе между народами.