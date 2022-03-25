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В Нальчике завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2022»

В Нальчике завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2022»

25.03.2022 | 16:34
В этом году муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» проходил на базе 33-й нальчикской школы. Здесь свои профессиональные навыки продемонстрировали 10 педагогов столицы республики. Математики, биологи, географы, учителя начальных классов, английского языка, физики, информатики и информационно-коммуникационных технологий – все они мастера своего дела, отметили на торжественной церемонии закрытия. Участников состязаний поздравили представители Минпросвещения, департамента образования администрации Нальчика, члены жюри. Конкурс состоял из трех туров. Первый прошел заочно, второй и третий - очно. Среди обязательных требований – проведение открытого урока, методического семинара, классного часа, мастер-класса и публичное выступление... Оценивалась не только профессиональная квалификация педагогов, но и их умение общаться, доброжелательность и даже артистизм. Каждый из участников претендовал на роль победителя. Им в итоге стал - уже во второй раз - преподаватель физики и астрономии из второго лицея Аслан Кашежев. Лауреатами конкурса «Учитель года-22» признаны Анна Карпушкина, Зарина Алакаева, Диана Болотокова, Амина Бекишева и Залина Гергова. Им вручили подарки от организаторов. Поздравили участников конкурса и школьники, вручившее «Приз симпатий детского жюри» учителю английского языка 4 школы Диане Болотоковой. Впереди – республиканский этап, на котором от Нальчика выступит Аслан Кашежев.
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