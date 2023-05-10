В Нальчике завершился молодежный лагерь в рамках конкурса «Религия и уважение»

Расширить знания учащихся о народах, живущих в Кабардино-Балкарии, и многообразии их культур, приобщить детей к творчеству... Такие цели ставили перед собой в министерстве по делам национальностей и общественным проектам. Именно там разработали республиканский конкурс «Религия и уважение» и провели молодежный лагерь для финалистов. Участвовали в нем около 40 старшеклассников – победителей муниципальных туров.
Программа лагеря была рассчитана на три дня. За это время финалисты должны были создать тематический плакат, написать эссе о межконфессиональный отношениях и стихотворение.
Работы оценивала экспертная комиссия из числа представителей государственных, общественных и религиозных структур. итогам конкурса лучшими в трех номинациях признаны Михаил Коломиец, Сабина Терчукова и Камилла Мезова. Им вручили награды. А сертификаты и подарки передали всем участникам финального состязания.
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