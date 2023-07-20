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В Нальчике завершился Международный туристско-патриотический форум «Единый Кавказ»

В Нальчике завершился Международный туристско-патриотический форум «Единый Кавказ»

20.07.2023 | 21:56
Самый юный участник форума Инал Коцев делится опытом приготовления десертов. Рядом мастера декоративно-прикладного искусства показывают свои работы: чеканку, вышивку… Здесь же представляют новое приложение для смартфонов – гид по достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Выставка молодежных проектов получилось масштабной. После – общение с самими участниками форума. Полпред отмечает достижения республики в туризме. Международный форум объединил самых талантливых, инициативных и энергичных молодых людей. Приехали делегации от регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Абхазии и Южной Осетии. Особое внимание - теме специальной военной операции. Молодым людям рассказали о создании в Кабардино-Балкарии комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников СВО «Дети героев». На площадке также подготовили спецпроект о российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Форум длился три дня. Его главным итогом могут стать совместные проекты в сфере молодежного туризма.   https://t.me/vestikbr
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