В Нальчике завершился Международный туристско-патриотический форум «Единый Кавказ»

Самый юный участник форума Инал Коцев делится опытом приготовления десертов. Рядом мастера декоративно-прикладного искусства показывают свои работы: чеканку, вышивку…
Здесь же представляют новое приложение для смартфонов – гид по достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Выставка молодежных проектов получилось масштабной. После – общение с самими участниками форума. Полпред отмечает достижения республики в туризме.
Международный форум объединил самых талантливых, инициативных и энергичных молодых людей. Приехали делегации от регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Абхазии и Южной Осетии.
Особое внимание - теме специальной военной операции. Молодым людям рассказали о создании в Кабардино-Балкарии комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников СВО «Дети героев». На площадке также подготовили спецпроект о российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи.
Форум длился три дня. Его главным итогом могут стать совместные проекты в сфере молодежного туризма.
https://t.me/vestikbr