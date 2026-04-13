В Нальчике завершился Международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом»

В Государственном музыкальном театре столицы Кабардино-Балкарии завершился Международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом». Масштабный праздник культуры, собрал лучшие творческие коллективы из стран СНГ и регионов России.
Фестиваль, который в этом году был приурочен к Году единства народов России, длился три дня. За это время, гости и жители республики увидели десятки выступлений на разных площадках города, однако главное действо развернулось в финальный день.
Торжественная церемония закрытия началась со слов благодарности. Организаторы отметили, что все выступления были пронизаны трепетной любовью к родной земле, а сам фестиваль подарил зрителям «прекрасные мгновения истинно народного искусства». Яркий аккорд вечера - выступление интернациональных солистов.
Кульминацией вечера стал общий танец дружбы в музыкально-хореографической композиции «Кабардино-Балкария», объединивший на сцене всех участников.
https://t.me/vestikbr