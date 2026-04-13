Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике завершился Международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом»

13.04.2026 | 13:25
В Государственном музыкальном театре столицы Кабардино-Балкарии завершился Международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом». Масштабный праздник культуры, собрал лучшие творческие коллективы из стран СНГ и регионов России. Фестиваль, который в этом году был приурочен к Году единства народов России, длился три дня. За это время, гости и жители республики увидели десятки выступлений на разных площадках города, однако главное действо развернулось в финальный день. Торжественная церемония закрытия началась со слов благодарности. Организаторы отметили, что все выступления были пронизаны трепетной любовью к родной земле, а сам фестиваль подарил зрителям «прекрасные мгновения истинно народного искусства». Яркий аккорд вечера - выступление интернациональных солистов. Кульминацией вечера стал общий танец дружбы в музыкально-хореографической композиции «Кабардино-Балкария», объединивший на сцене всех участников.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных