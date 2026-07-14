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В Нальчике завершился чемпионат Росгвардии по комплексному единоборству

В Нальчике завершился чемпионат Росгвардии по комплексному единоборству

14.07.2026 | 16:40
В Нальчике завершился чемпионат Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России по комплексному единоборству. За звание сильнейшего боролись восемь команд из соединений, воинских частей и территориальных управлений Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии. Росгвардейцы состязались в восьми весовых категориях. Поединки проходили по строгому регламенту: два раунда по три минуты чистого времени с минутным перерывом. В первом раунде бойцы выступали в боксерских перчатках и защитном снаряжении – допускались удары кулаком в голову и стопой по защите. Во втором участники переходили к спортивной борьбе. Победителей определяли по сумме очков, набранных в обоих раундах. По итогам состязаний в общекомандном зачете первое место заняла сборная Дагестана, серебро – у спортсменов из Ингушетии, замкнула тройку призеров команда Кабардино-Балкарии. Лучшие спортсмены представят Северо-Кавказский округ на всероссийском ведомственном чемпионате по комплексному единоборству. Главный турнир страны пройдет в Нальчике в августе этого года.   https://t.me/vestikbr
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