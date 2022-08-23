home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике завершился августовский форум педагогов

В Нальчике завершился августовский форум педагогов

23.08.2022 | 17:37
Актуальные проблемы обучения и воспитания учащихся и пути их решения... В Нальчике сегодня завершился Августовский форум педагогов. В итоговом совещании участвовал Глава республики Казбек Коков. В целом в рамках форума прошли дискуссии на двух десятках образовательных площадок по всей республике. Говорили о различных направлениях развития образования, представляли инновации и лучшие педагогические практики. На пленарном заседании выступили представители Минпросвещения, а также подведомственных учреждений с докладами о работе в нынешнем году. А во дворе Музыкального театра, который стал площадкой для августовского совещания, развернули выставку декоративно-прикладного искусства. Свои работы здесь представили школьники и студенты Кабардино-Балкарии.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных