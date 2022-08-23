В Нальчике завершился августовский форум педагогов

Актуальные проблемы обучения и воспитания учащихся и пути их решения... В Нальчике сегодня завершился Августовский форум педагогов. В итоговом совещании участвовал Глава республики Казбек Коков. В целом в рамках форума прошли дискуссии на двух десятках образовательных площадок по всей республике. Говорили о различных направлениях развития образования, представляли инновации и лучшие педагогические практики. На пленарном заседании выступили представители Минпросвещения, а также подведомственных учреждений с докладами о работе в нынешнем году. А во дворе Музыкального театра, который стал площадкой для августовского совещания, развернули выставку декоративно-прикладного искусства. Свои работы здесь представили школьники и студенты Кабардино-Балкарии.