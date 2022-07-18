В Нальчике завершился 16-й Всероссийский фестиваль СМИ “Моя провинция”

Познакомились с достопримечательностями Кабардино-Балкарии, обменялись опытом... В Нальчике сегодня завершился 16-й Всероссийский фестиваль “Моя провинция”. Медиа-форум собрал представителей телевидения, радио, прессы из 40 регионов страны.
Позади четыре дня фестиваля. Участники «Моей провинции» рассказывают: за это время успели познакомиться с достопримечательностями Кабардино-Балкарии, но главное – обменяться опытом.
В этом году на медиафоруме – три номинации. Первая – “Во имя жизни на Земле”. В конкурсных работах журналисты рассказывали о специальной военной операции на Украине, о героях, которые и сейчас защищают мирных жителей Донбасса.
“Делимся опытом” – вторая номинация. В ней представлены социальные проекты, которые помогли повысить рейтинг телерадиокомпаний или расширить читательскую аудиторию.
Номинация, которая держит в тонусе, – “Репортаж с колес”. Прямо во время фестиваля журналисты должны были собрать информацию, отснять видео, записать интервью и создать полноценный материал. Тема – сто лет Кабардино-Балкарии.
Победителям и призерам вручали не только статуэтки “Моей провинции”. Они также получили сертификаты – на повышение квалификации, посещение различных региональных фестивалей.
Фестиваль “Моя провинция” республика принимала впервые. Но организаторы рассчитывают: это будет далеко не единственный раз.
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