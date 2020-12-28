В Нальчике завершился литературно-художественный фестиваль «Родина моя – песнь моя»





Местом проведения стал Кабардинский театр им. Али Шогенцукова. В первый вечер здесь вспоминали о заслуженном работнике культуры России Валентине Кузьмине. Писатель, публицист, переводчик, общественный деятель, участник Великой Отечественной… В этом году ему исполнилось бы 95 лет. На фестивале отметили и 110-летие со дня рождения классика балкарской литературы, народного писателя республики Берта Гуртуева. Перед театром и в фойе здания организовали выставку, посвященную жизни и творчеству литератора.

Еще одна часть фестиваля – вечер, посвященный 80-летию со дня рождения заслуженного работника культуры России, народного писателя Кабардино-Балкарии Бориса Утижева. Он создавал литературные произведения и словари, преподавал, а также известен как выдающийся драматург – автор пьес на кабардинском языке.