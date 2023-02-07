В Нальчике завершилось первенство СКФО по тхэквондо среди юниоров

Состязания между спортсменками оказались не менее увлекательными, чем между ребятами: каждая тхэквондистка выкладывалась по полной в стремлении одолеть соперницу. По словам судей, в турнире приняли участие лучшие атлеты из всех регионов округа.
Каждый поединок в тхэквондо состоит из трех раундов по две минуты. Бойцы оснащены электронной амуницией с датчиками для удобства подсчета баллов. По итогам первенства спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 15 медалей, четыре из которых – золотые.
Победителями в своих весовых категориях стали Артур Созаев, Кантемир Бицуев, Диана Иванова и Анжелика Хубулова. Теперь задача тренерского штаба – определить состав сборной Северного Кавказа, которая отправится на первенство России. Пройдет оно в марте в Краснодарском крае.
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