home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике завершилось первенство СКФО по самбо среди юношей и девушек

В Нальчике завершилось первенство СКФО по самбо среди юношей и девушек

26.01.2023 | 22:44
Около 20 призеров – из Кабардино-Балкарии… В Нальчике сегодня завершилось первенство Северного Кавказа по самбо среди юношей и девушек. Четыре дня за награды боролись 500 спортсменов. Соревнования проходили по олимпийской системе, формат схваток – по три минуты каждая. Упорная борьба шла одновременно на нескольких коврах. Участники показали спектр приемов, которыми славится самбо. Их возраст – от 12 до 16 лет. Весовых категорий на первенстве было 20. По итогам состязаний определили лучших в каждой. Победители отправятся на финалы российского первенства. Они пройдут в феврале и июне в Нижегородской области и Татарстане.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных