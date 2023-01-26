В Нальчике завершилось первенство СКФО по самбо среди юношей и девушек

Около 20 призеров – из Кабардино-Балкарии… В Нальчике сегодня завершилось первенство Северного Кавказа по самбо среди юношей и девушек. Четыре дня за награды боролись 500 спортсменов.
Соревнования проходили по олимпийской системе, формат схваток – по три минуты каждая. Упорная борьба шла одновременно на нескольких коврах. Участники показали спектр приемов, которыми славится самбо. Их возраст – от 12 до 16 лет.
Весовых категорий на первенстве было 20. По итогам состязаний определили лучших в каждой. Победители отправятся на финалы российского первенства. Они пройдут в феврале и июне в Нижегородской области и Татарстане.
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