В Нальчике завершилось первенство СКФО по грепплингу

Более трехсот спортсменов со всего Юга России боролись на арене Универсального спорткомплекса за награды в четырех возрастных категориях: от 12 до 19 лет. От Кабардино-Балкарии на ковер вышли около полусотни юношей. В последние годы интерес к этому виду единоборства в республике растет. В различных спортклубах и секциях им занимаются около 4 тысяч человек. Данный турнир является отборочным на первенство России, который пройдет в этом году в Москве. Все участники первенства показали достойную и красивую борьбу, признались тренеры. Лидировали команды Дагестана, Чеченской республики и Ставрополья. Теперь из числа лучших грепплеров будет сформирована сборная Северного Кавказа для участия в первенстве страны.