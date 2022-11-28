В Нальчике завершились трехдневные межрегиональные соревнования по пауэрлифтингу

Приседания со штангой на плечах, жим лежа и становая тяга – все это про пауэрлифтинг, спорт, где атлеты поднимают вес намного больше своего. Спортсмен из Волгограда Сергей Иванов готовится побить личный рекорд и получить новый разряд.
За результатом приехали спортсмены со всего Юга России. 12 команд, более 250 человек… Состязаний на одной площадке провели несколько – чемпионат, первенство для юношей и юниоров, турнир для ветеранов. Выступлениям предшествовали месяцы упорных тренировок.
На первенстве - в разных категориях - лидировали команды из Ставропольского и Краснодарского краев, Северной Осетии и Волгоградской области. На чемпионате в общекомандном зачете победили представители Севастополя. Спортсмен из Кабардино-Балкарии, президент Федерации пауэрлифтинга республики Расул Саракаев выполнил норматив мастера спорта России, набрав в сумме 715 килограммов.
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