В Нальчике завершились соревнования по чир‑спорту «Наследие предков»

В Нальчике завершились межрегиональные соревнования по чир спорту «Наследие предков». Турнир объединил сотни спортсменов из разных уголков страны. Кабардино-Балкария принимала гостей из Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской и Ростовской областей.
В Нальчике завершились межрегиональные соревнования по чир спорту «Наследие предков». Турнир объединил сотни спортсменов из разных уголков страны.
Адреналин, акробатика и абсолютная точность… На один день Нальчик превратился в центр притяжения чир спорта. Межрегиональный турнир «Наследие предков» собрал команды из шести регионов. Кабардино-Балкария принимала гостей из Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской и Ростовской областей. На церемонии открытия спортсменов приветствовал заместитель министра спорта КБР Заур Хежев.
Чир спорт – это самостоятельная дисциплина, в которой гармонично сочетаются акробатика, гимнастика и хореография. Каждое выступление – результат изнурительной работы. Судьи оценивали в выступлениях синхронность, музыкальность, технические элементы. По словам организаторов, такие турниры помогают популяризировать здоровый образ жизни.
По итогам соревнований участникам, показавшим высокие результаты, присвоили спортивные разряды. Ну а победителям в разных направлениях вручили медали и призы.
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