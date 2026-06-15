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В Нальчике завершились соревнования по чир‑спорту «Наследие предков»

В Нальчике завершились соревнования по чир‑спорту «Наследие предков»

15.06.2026 | 14:30
В Нальчике завершились межрегиональные соревнования по чир спорту «Наследие предков». Турнир объединил сотни спортсменов из разных уголков страны. Кабардино-Балкария принимала гостей из Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской и Ростовской областей. В Нальчике завершились межрегиональные соревнования по чир спорту «Наследие предков». Турнир объединил сотни спортсменов из разных уголков страны. Адреналин, акробатика и абсолютная точность… На один день Нальчик превратился в центр притяжения чир спорта. Межрегиональный турнир «Наследие предков» собрал команды из шести регионов. Кабардино-Балкария принимала гостей из Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской и Ростовской областей. На церемонии открытия спортсменов приветствовал заместитель министра спорта КБР Заур Хежев. Чир спорт – это самостоятельная дисциплина, в которой гармонично сочетаются акробатика, гимнастика и хореография. Каждое выступление – результат изнурительной работы. Судьи оценивали в выступлениях синхронность, музыкальность, технические элементы. По словам организаторов, такие турниры помогают популяризировать здоровый образ жизни. По итогам соревнований участникам, показавшим высокие результаты, присвоили спортивные разряды. Ну а победителям в разных направлениях вручили медали и призы.   https://t.me/vestikbr
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