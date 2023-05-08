В Нальчике завершилась героико-патриотическая акция «Эстафета памяти»

Один из символов Победы - Георгиевская лента – побывала во всех муниципалитетах республики и вернулась в город воинской славы Нальчик.
В торжественной церемонии приняли участие представители ветеранских организаций и органов власти, студенты и школьники. Собравшиеся встречи говорили о героизме солдат и офицеров Великой Отечественной, о необходимости сохранять память об их подвиге и передавать эти бесценные сведения новым поколениям.
Память погибших почтили минутой молчания. После Георгиевскую ленту передали представителям министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Участники патриотической акции возложили цветы к монументу «Нальчик – город воинской славы».
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