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В Нальчике завершилась героико-патриотическая акция «Эстафета памяти»

В Нальчике завершилась героико-патриотическая акция «Эстафета памяти»

08.05.2023 | 18:44
Один из символов Победы - Георгиевская лента – побывала во всех муниципалитетах республики и вернулась в город воинской славы Нальчик. В торжественной церемонии приняли участие представители ветеранских организаций и органов власти, студенты и школьники. Собравшиеся встречи говорили о героизме солдат и офицеров Великой Отечественной, о необходимости сохранять память об их подвиге и передавать эти бесценные сведения новым поколениям. Память погибших почтили минутой молчания. После Георгиевскую ленту передали представителям министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Участники патриотической акции возложили цветы к монументу «Нальчик – город воинской славы».   https://t.me/vestikbr
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