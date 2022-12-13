В Нальчике завершено строительство Центра культурного развития

Возвели новый объект в микрорайоне “Искож”. В рамках профильного нацпроекта “Культура” здесь создали кабинеты для различных кружков, особое внимание уделили необходимой инфраструктуре для людей с ограничениями по здоровью.
Уникальный проект площадью больше полутора тысяч квадратных метров – Центр культурного развития в форме цветка – вырос на “Искоже”. Сейчас местные жители возят своих детей в кружки и секции в другие микрорайоны. Потому открытия центра в шаговой доступности здесь ждут с нетерпением.
Строить Центр развития начали в прошлом году – помог национальный проект “Культура”. При возведении применяли современные технологии.
Здесь есть аудитории для работы различных кружков, а также кафе. При проектировании учли интересы людей с ограниченными возможностями здоровья: для них в зрительном зале предусмотрели специальные места, а также особым образом оборудовали санитарные помещения. Центр оснастили системой пожаротушения. Снаружи по всему периметру установлены видеокамеры.
На сегодня строительные работы завершены полностью, в помещениях уже расставили мебель. Сейчас новый центр проходит процедуру приемки.
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