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В Нальчике завершено строительство Центра культурного развития

В Нальчике завершено строительство Центра культурного развития

13.12.2022 | 16:19
Возвели новый объект в микрорайоне “Искож”. В рамках профильного нацпроекта “Культура” здесь создали кабинеты для различных кружков, особое внимание уделили необходимой инфраструктуре для людей с ограничениями по здоровью. Уникальный проект площадью больше полутора тысяч квадратных метров – Центр культурного развития в форме цветка – вырос на “Искоже”. Сейчас местные жители возят своих детей в кружки и секции в другие микрорайоны. Потому открытия центра в шаговой доступности здесь ждут с нетерпением. Строить Центр развития начали в прошлом году – помог национальный проект “Культура”. При возведении применяли современные технологии. Здесь есть аудитории для работы различных кружков, а также кафе. При проектировании учли интересы людей с ограниченными возможностями здоровья: для них в зрительном зале предусмотрели специальные места, а также особым образом оборудовали санитарные помещения. Центр оснастили системой пожаротушения. Снаружи по всему периметру установлены видеокамеры. На сегодня строительные работы завершены полностью, в помещениях уже расставили мебель. Сейчас новый центр проходит процедуру приемки.   https://t.me/vestikbr
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