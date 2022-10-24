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В Нальчике завершено расследование уголовного дела о попытке похищения детей

В Нальчике завершено расследование уголовного дела о попытке похищения детей

24.10.2022 | 16:06
Мать с детьми спасли, часть злоумышленников задержали… В региональном управлении Следственного комитета России закончили расследовать еще одно уголовное дело. Речь – о незаконном сборе сведений о частной жизни и самоуправстве. История тянет на остросюжетный фильм. Семья с двумя детьми – граждане России – долгое время жили в Австралии. Весной прошлого года супруги решили развестись. Муж подал заявление в австралийский суд – в надежде, что сыну и дочери будет предписано жить с отцом. На тот момент дети вместе с матерью находились в Москве. Пожелание мужчины было удовлетворено. Мужчина, получив на руки решение суда, приехал в РФ, где обратился в судебные органы с требованием исполнения судебного решения. Московский Гагаринский суд ему отказал и в последующем вынес свое решение, согласно которому несовершеннолетним детям было предписано проживание вместе с матерью. Для отца был определен порядок их общения. С решением московского суда мужчина не согласился. Более того, нанял детектива, чтобы следить за бывшей женой и детьми. Тот в свою очередь привлек еще двоих… В октябре прошлого года женщина с сыном и дочерью приехала отдыхать в Нальчик. Именно здесь наемники попытались выкрасть мальчика и девочку. Они подкараулили потерпевшую вместе с детьми и набросились на нее. Удерживая женщину, злоумышленники попытались усадить детей в автомашину и увезти их. Находившиеся неподалеку жители окрестных домов вмешались в ситуацию и пресекли противоправные действия обвиняемых. Частный детектив и его подручные задержаны. Их судьбу решит Нальчикский городской суд. Организатор преступления, по данным правоохранителей, находится за рубежом и объявлен в розыск.   https://t.me/vestikbr
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