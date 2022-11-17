В Нальчике завершен первый этап строительства новой поликлиники на 500 посещений в смену

Первая нальчикская – самое крупное амбулаторно-поликлиническое учреждение в республике. Нынешнее здание построили еще до Великой Отечественной. В начале 60-х его передали Минздраву, и с тех пор здесь работают врачи.
За более чем полвека число жителей Нальчика увеличилось значительно. В состав городского округа вошли и прилегающие поселки. Нагрузка на первичное звено здравоохранения увеличилась, а потому со временем поликлиника в центре города стала значительно нуждаться в увеличении площадей и в расширении прилегающей территории.
Решение задачи – создать для посетителей и врачей первой поликлиники более комфортные условия – взял на контроль Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. При содействии руководителя республики была получена поддержка на уровне страны. И вот впервые за последние 35 лет в республике начали возводить новую поликлинику. Разместится она на территории первой горбольницы. На строительство направили больше 700 миллионов рублей из федерального бюджета.
В новом медцентре будет девять лечебно-диагностических подразделений. Оснастят их по последнему слову техники. Получать медицинскую помощь здесь смогут не только 80 тысяч нальчан, которые закреплены территориально, но и жители всей республики. Отделения эндоскопии, амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики с возможностями сердечно-сосудистых исследований… Здесь же откроют Центр первичной амбулаторной помощи онкобольным.
Для пациентов с признаками вирусных инфекций будут работать приемно-смотровой пункт с изолятором. И даже анализы сделают прямо в поликлинике.
На базе нового медучреждения планируется централизовать лабораторную службу для всего амбулаторного звена города. Помимо спектра диагностических услуг, здесь будут проводиться хирургические и эндоскопические операции, которые не требуют госпитализации пациентов.
Пропускная способность будущего здания площадью в 10 тысяч квадратных метров – до 500 посещений в смену. Строительные работы начали в марте этого года. Их ход держит на контроле Глава республики. Подрядчики трудятся в усиленном режиме и уже подошли к созданию первого этажа.
Ввести в эксплуатацию новый амбулаторно-диагностический центр должны в декабре 23 года. Поликлиника должна стать драйвером развития первичного звена здравоохранения в республике.
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