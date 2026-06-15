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В Нальчике завершают ремонт улицы Карашаева

В Нальчике завершают ремонт улицы Карашаева

15.06.2026 | 13:10
Сейчас здесь устраивают зеленые зоны. Об этом в своем официальном канале в Максе рассказал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В столице республики также активно обновляют межквартальные проезды. Только в этом году в городе отремонтируют 31 километр улично-дорожной сети в микрорайонах Александровка, Горный, Стрелка, а также в селениях Кенже и Хасанья. Это позволит разгрузить крупные магистрали, создаст более комфортные и безопасные условия для автолюбителей. Работы обещают завершить уже этим летом. Дорожный ремонт и реконструкция объектов в настоящее время идет и в других городах и районах республики.   https://t.me/vestikbr
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