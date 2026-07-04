В Нальчике завершают капремонт улицы Карашаева

В Нальчике на улице Карашаева укладывают финальный слой асфальта. Капитальный ремонт городской дороги вышел на завершающую стадию.
Обновленный участок разгрузит движение в микрорайоне Горный, а новые пешеходные зоны сделают улицу комфортнее. Укладка верхнего слоя покрытия – самый ответственный этап. Реконструкция началась с подземных коммуникаций: рабочие полностью заменили изношенные водопроводные сети. Воздушные линии электропередачи убрали под землю по региональной программе «Чистое небо». После этого дорожники перешли к проезжей части: старое полотно отфрезеровали до основания и смонтировали новые бордюры.
Как только свежий асфальт остынет, проезжая часть получит современное бесшовное покрытие. На заключительном этапе здесь нанесут разметку и установят знаки. Для местных жителей также обустроили широкие тротуары и безопасные съезды.
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