В Нальчике завершается строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем. Создают его по нацпроекту “Демография”. На сегодня специалисты закончили фасадные работы и провели инженерные коммуникации.
Продолжается отделка внутренних помещений, а также благоустройство прилегающей территории... Возводить здание в микрорайоне “Искож” начали летом прошлого года. Его площадь превышает шесть тысяч квадратных метров.
В спорткомплексе для занятий современным пятиборьем установят грузовой и пассажирский лифты. Здание смогут посетить и люди с ограниченной подвижностью. И здесь же заработает буфет.
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