В Нальчике завершается строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем

Современный здесь не только пол. Сам проект спортивного комплекса для занятий пятиборьем уникальный. Он предполагает проведение разнообразных тренировок и новейшее оборудование. Заработает здесь вместительный бассейн – для текущих занятий и серьезных состязаний.
Комплекс в микрорайоне «Искож» начали строить в прошлом году по нацпроекту «Демография». Площадь здания превышает шесть тысяч квадратных метров.
На первом этаже будет универсальный спортивный зал, наверху – тренажерный и гимнастический, а также пневматический тир с 10 огневыми рубежами. Уже запустили два лифта – грузовой и пассажирский. Возможности комплекса станут доступны людям с ограничениями по здоровью.
По словам подрядчиков, строительные работы должны завершить до начала сентября.
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