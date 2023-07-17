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В Нальчике завершается строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем

В Нальчике завершается строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем

17.07.2023 | 16:32
Современный здесь не только пол. Сам проект спортивного комплекса для занятий пятиборьем уникальный. Он предполагает проведение разнообразных тренировок и новейшее оборудование. Заработает здесь вместительный бассейн – для текущих занятий и серьезных состязаний. Комплекс в микрорайоне «Искож» начали строить в прошлом году по нацпроекту «Демография». Площадь здания превышает шесть тысяч квадратных метров. На первом этаже будет универсальный спортивный зал, наверху – тренажерный и гимнастический, а также пневматический тир с 10 огневыми рубежами. Уже запустили два лифта – грузовой и пассажирский. Возможности комплекса станут доступны людям с ограничениями по здоровью. По словам подрядчиков, строительные работы должны завершить до начала сентября.   https://t.me/vestikbr
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