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В Нальчике завершается ремонт Телевизионной башни

В Нальчике завершается ремонт Телевизионной башни

18.08.2022 | 16:35
Последние штрихи… В Нальчике на финишной прямой ремонт Телевизионной башни. Сейчас идут работы над архитектурной подсветкой. Напомним, капитальный ремонт объекта начался в феврале этого года. Конструкции больше полувека, и столь основательного обновления еще не проводили. Рабочие уже завершили усиление самой башни, обновили болтовые соединения и закончили покраску. Теперь – монтаж архитектурно-художественной подсветки. Ее будут создавать светодиодные светильники. Уже в 100-летний юбилей Кабардино-Балкарии Телевышка должна заиграть новыми красками. https://t.me/vestikbr
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