В Нальчике завершается ремонт Телевизионной башни

Последние штрихи… В Нальчике на финишной прямой ремонт Телевизионной башни. Сейчас идут работы над архитектурной подсветкой.
Напомним, капитальный ремонт объекта начался в феврале этого года. Конструкции больше полувека, и столь основательного обновления еще не проводили. Рабочие уже завершили усиление самой башни, обновили болтовые соединения и закончили покраску. Теперь – монтаж архитектурно-художественной подсветки. Ее будут создавать светодиодные светильники.
Уже в 100-летний юбилей Кабардино-Балкарии Телевышка должна заиграть новыми красками.
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