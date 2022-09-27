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В Нальчике завершается ремонт двух библиотек: на Эльбрусской и Пушкина

В Нальчике завершается ремонт двух библиотек: на Эльбрусской и Пушкина

27.09.2022 | 16:03
Переоборудовали помещения, установили новую мебель, компьютерную технику, обновили книжный фонд… Филиал второй детской стал ярким примером библиотеки “нового поколения”, говорят сотрудники. Здание расположено по улице Эльбрусской. С начала июня его капитально ремонтировали. Подрядчики обновили стены, потолки и напольное покрытие. В помещениях заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Помещения для посетителей переоборудовали. Для людей с разной степенью занятости сделали отдельные зоны. Новый облик получил и фасад здания. У главного входа установили пандус для маломобильных групп населения. К финишу походит и восстановление библиотеки по улице Пушкина. Подрядчикам осталось покрасить стены и вмонтировать пожарную сигнализацию. После в здании установят мебель и оргтехнику, подготовят читальные залы к приходу посетителей. Книжный фонд для них уже пополнили классической и художественной литературой.   https://t.me/vestikbr
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