В Нальчике завершается ремонт двух библиотек: на Эльбрусской и Пушкина

Переоборудовали помещения, установили новую мебель, компьютерную технику, обновили книжный фонд… Филиал второй детской стал ярким примером библиотеки “нового поколения”, говорят сотрудники. Здание расположено по улице Эльбрусской. С начала июня его капитально ремонтировали.
Подрядчики обновили стены, потолки и напольное покрытие. В помещениях заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Помещения для посетителей переоборудовали. Для людей с разной степенью занятости сделали отдельные зоны. Новый облик получил и фасад здания. У главного входа установили пандус для маломобильных групп населения.
К финишу походит и восстановление библиотеки по улице Пушкина. Подрядчикам осталось покрасить стены и вмонтировать пожарную сигнализацию. После в здании установят мебель и оргтехнику, подготовят читальные залы к приходу посетителей. Книжный фонд для них уже пополнили классической и художественной литературой.
https://t.me/vestikbr