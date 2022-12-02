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В Нальчике завершается реконструкция Республиканского детского клинического центра

В Нальчике завершается реконструкция Республиканского детского клинического центра

02.12.2022 | 16:22
К реконструкции Республиканского детского клинического многопрофильного центра приступили в начале нынешнего года. Деньги на восстановительные работы направили из резервного фонда правительства России. Добиться этого позволила договоренность между руководством республики и федеральным кабинетом министров. Большая часть работ выполнена, и три обновленных корпуса уже заработали. Обновление не ограничивается ремонтом зданий внутри и снаружи: здесь устанавливают новое – передовое оборудование. Реконструкция продолжается еще в двух корпусах Республиканского детского центра. Полностью справиться с заданием строители планируют в конце декабря.   https://t.me/vestikbr
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