В Нальчике завершается капитальный ремонт улицы Канукоева

Реконструкция ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок соединяет две артерии столицы: проспекты Ленина и Шогенцукова. Общая протяженность – около полутора километров. Для обеспечения безопасности и увеличения видимости водителей и пешеходов подрядчики расширили дорогу и уменьшили радиус поворотов. Уже выложено два слоя крупнозернистого асфальта, устанавливаются бордюры и ограждения. Замена инженерных коммуникаций уже закончена. С трассы убрали электрические подземные сети. Впереди обустройство четырех остановочных комплексов. На последнем этапе будет уложен еще один слой асфальта, включая и въезды к примыкающим улицам. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 15 ноября.