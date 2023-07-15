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В Нальчике заседал Штаб родительского общественного контроля

В Нальчике заседал Штаб родительского общественного контроля

15.07.2023 | 11:27
Он следит за тем, как в республике строят и капитально ремонтируют школы. Говорили в первую очередь об итогах регионального проекта модернизации школьной системы образования за первое полугодие 2023-го. Руководитель штаба Лилия Добросердова сообщила о результатах мониторинга ремонтных работ в школах. Также поднимали тему оформления учебных классов и зданий общеобразовательных организаций. По распоряжению из федерального Минпроса до начала осени минимум в двух школах республики должны появиться особые экспозиции. Они включат в себя государственные символы России, информацию о достижениях нашей страны на мировой арене и о проектах, рассчитанных на детей.   https://t.me/vestikbr
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