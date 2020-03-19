В Нальчике заработало окно «ОНФ. Помощь»





Пункты содействия гражданам появляются по всей стране. Окна «ОНФ. Помощь» создают в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Прямая линия. Продолжение». Активисты совместно с представителями органов власти на местах ищут решение вопросов, поступивших во время ежегодной «прямой линии» с президентом. В пунктах содействия ждут в первую очередь пожилых граждан – тех, кто в силу возраста не пользуется интернетом, а потому не может обратиться в ОНФ посредством сайта или мобильного приложения. Особое внимание – ветеранам Великой Отечественной. За содействием может обратиться сам фронтовик или его близкий. К решению вопроса подключат представителей заинтересованных ведомств. В ближайшие время планируется открыть окна «ОНФ. Помощь» в семи филиалах Многофункционального центра республики.