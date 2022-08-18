В Нальчике заработал современный грибоводческий комплекс

Уникальный современный грибоводческий комплекс заработал в Кабардино-Балкарии в рамках импортозамещения. Промышленное агропредприятие, созданное на территории городского округа Нальчик, является крупнейшим на Северном Кавказе, оно сможет в ближайшее время наполнить полки российских магазинов отечественной продукцией высокого качества. Отметим, что агропромышленная компания специализируется на выращивании и поставках культивируемых свежих грибов шампиньонов. Бригадир грибников Марина Кярова обсуждает с главным технологом текущие производственные процессы: площади, намеченные под уборку, состояние шампиньонов, их внешний вид, общую биологическую атмосферу в камерах, где они находятся. Раньше вся подобная продукция поступала из-за рубежа. Но в 14-м году грибы попали под эмбарго, и зарубежным производителям пришлось уйти с российского рынка. Ниша освободилась, что позволила отечественным производителям начать получать с реализации этих грибов. Несложная система ведения хозяйствования, высокая окупаемость привлекли в отрасль большое количество бизнесменов. С каждым годом выращивание грибов становится все более популярным у предпринимателей. А все потому, что в стране наблюдается рост потребления такой продукции. Но при этом урожай в естественных условиях постепенно снижается. Выращивать грибы – это целая наука. Собирают шампиньоны по очереди - сначала большие, потом маленькие. Сортируют по весу и размеру. И в коробки укладывают только одинаковые. Чтобы шампиньон попал в торговую сеть в привычном виде, сразу после сбора его охлаждают. По оценкам экспертов, сейчас россиянам необходимо 70 тысяч тонн грибов в год. Нишу шампиньонов нальчане намерены заполнить наполовину. В стремлении развиваться здесь постоянно совершенствуют рабочий процесс. Используют высокотехнологичное оборудование, которое создает в камерах тот самый комфортный микроклимат. Построена собственная линия по изготовлению компоста. А вот грибницы покупают, так как для выращивания мицелия требуются особые лабораторные условия. В планах нальчикских грибоводов – не только расширить производство, но и наладить перерабатывающую линию.