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В Нальчике заработал пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО

В Нальчике заработал пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО

16.11.2022 | 15:52
В Нальчике заработал пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и их семей, сообщает телеграм-канал Минмолодежи республики. В пункт сбора, расположенный на территории Центрального рынка, предлагают приносить предметы первой необходимости, медицинские препараты, одежду и продукты. Помимо этого, можно помочь, не выходя из дома. QR-код, который опубликован в телеграм-канале Минмолодежи, позволяет присоединиться к проекту “Все для Победы”. Денежные взносы и гуманитарный груз адресно доставят военнослужащим из Кабардино-Балкарии и их семьям, подчеркнули в министерстве.   https://t.me/vestikbr
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