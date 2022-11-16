В Нальчике заработал пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО

В Нальчике заработал пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и их семей, сообщает телеграм-канал Минмолодежи республики.
В пункт сбора, расположенный на территории Центрального рынка, предлагают приносить предметы первой необходимости, медицинские препараты, одежду и продукты.
Помимо этого, можно помочь, не выходя из дома. QR-код, который опубликован в телеграм-канале Минмолодежи, позволяет присоединиться к проекту “Все для Победы”.
Денежные взносы и гуманитарный груз адресно доставят военнослужащим из Кабардино-Балкарии и их семьям, подчеркнули в министерстве.
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