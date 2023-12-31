В Нальчике заработал Многофункциональный молодежный центр

У главного входа в здание Молодежного центра – гигантский барабан. И это не просто арт-объект. Это символ Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в марте в Сочи. Необычный музыкальный инструмент, безусловно, добавляет интереса к происходящему. Однако здесь и так многолюдно. Молодёжные активисты, волонтеры, представители различных общественных организаций обрели здесь дом.
В торжественном открытии участвует Глава республики. Именно Казбеку Кокову принадлежит идея создать здесь площадку для молодёжи.
Медиацентр, современная цифровая лаборатория, игровые и развивающие секции… Именно такой центр – давняя мечта тех, кто трудится в сфере молодежной политики.
Центр на пр.Кулиева станет основным молодежным в Кабардино-Балкарии. Создать сеть таких центров в муниципалитетах планируют в ближайшие два года.
