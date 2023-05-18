В Нальчике заработает пункт отбора на военную службу по контракту

Об этом сообщили журналистам в республиканском военкомате.
Ранее, чтобы заключить договор с Минобороны, жители Кабардино-Балкарии должны были ездить в Северную Осетию. Теперь это можно будет сделать в пределах нашей республики. Пункта отбора будет работать по ул.Идарова, 198. Здесь станут принимать заявления от желающих служить по контракту и оформлять личные дела.
На брифинге также отметили, что в Ставропольском крае сейчас формируют 40-й армейский корпус исключительно из контрактников. Военком Дмитрий Пахомов сообщил, что жители Кабардино-Балкарии, которые захотят служить в данном корпусе, получат единовременную денежную выплату.
Дмитрий Пахомов также добавил, что с начала этого года контракты с Минобороны заключили несколько сотен жителей Кабардино-Балкарии.
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