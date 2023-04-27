В КБР стартовал сезон фонтанов

Яркое солнце, голубое небо и переливающиеся потоки воды! Сегодня в Нальчике открыли сезон фонтанов. Запускали их по очереди: вначале новыми красками заиграла площадь Согласия.
Этот фонтан – один из крупнейших на Северном Кавказе. Высота его струй достигает 40 метров.
Каждый год для горожан это долгожданное событие. Смотреть на водные узоры особенно любят дети. Тем более что на площади Согласия фонтан «танцующий» и светомузыкальный.
Неподалеку – на главной алее Атажукинского сада – заработал еще один – не менее популярный фонтан.
Вокруг него также играют дети, отдыхают нальчане и гости столицы республики. Несколько лет назад городскую достопримечательность отреставрировали, при этом сохранили изначальный облик.
В Нальчике сегодня заработали сразу 10 фонтанов – на площади 400-летия, на Кабардинской и Кадырова, на углу Лермонтова-Шогенцукова, у ДК профсоюзов, возле кинотеатра «Восток» и ГКЗ, а также вблизи торговых центров напротив пл.Абхазии.
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