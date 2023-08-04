Сегодня в Нальчике заложили капсулу на месте строительства новой мечети. В торжественной церемонии принял участие Глава КБР Казбек Коков, а также представители духовенства из всех субъектов СКФО. Новый молельный дом станет самым большим подобным объектом в Кабардино-Балкарии.
Только высота прозрачного купола новой мечети будет 14 метров. Республиканская соборная мечеть станет самым большим религиозным объектом в Кабардино-Балкарии. Казбек Коков назвал событие знаковым для региона.
Мечеть возведут в строящемся микрорайоне «Восточный». Такое решение приняли с учетом пожеланий жителей республики. Культовое сооружение будет носить имя Анаса Пшихачева. Церемония закладки новой мечети началась с чтения священного Корана. Участвовали представители духовенства из всех регионов СКФО, а также многочисленные верующие.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал председателю Духовного управления мусульман республики Хазраталию Дзасежеву обращение, которое почти 30 лет назад подписали первый президент КБР Валерий Коков и председатель ДУМ КБР Шафиг Пшихачев.
В честь начала строительства новой Соборной мечети заложили капсулу с посланием будущим поколениям. Мечеть сможет вместить 5 тысяч прихожан.
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